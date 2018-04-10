В Аргудане на площадке будущего детсада уже вырыли котлован. Со дня на день начнут укладывать так называемую гравийную подушку — 2018.04.11





Именно она в случае землетрясения будет защищать здание от разрушений. После приступят к установке фундамента. По словам строителей, эти работы — наиболее трудоемкие. Подрядчик – нальчикская фирма – подобные объекты возводила уже не раз. И по договору с профильным республиканским министерством, в их обязанностях не только строительство здания. Возводят детский сад в нижней части села. Расположен новый объект рядом со школой и будет рассчитан на 160 мест. Завершить его строительство подрядчики обещают к концу года.