В 6-й Нальчикской школе прошла презентация книги о выпускниках и педагогах, добившихся высоких достижений в разных областях жизни. Посвящена она 80-летнему юбилею учреждения — 2018.04.19





Называется издание «Школа №6 в лицах и событиях». В нем на основе архивных материалов и воспоминаний воссоздана история альма-матер с момента открытия. Учителя, золотые медалисты, знаменитые выпускники, статьи в газетах и журналах… И все сопровождается иллюстрациями. Ольга Дорожкина окончила шестую школу в 54-м году. Отличницей не была, но помнит всех своих учителей. За 80 лет это образовательное учреждение выпустило более семи тысяч человек. Среди них и писатель Олег Опрышко. Кстати, в создании книги он принял самое активное участие. Автор книги, директор школы Аслан Текуев говорит, что после выхода издания в свет, посыпались новые материалы и воспоминания от бывших выпускников и педагогов. Поэтому планируется продолжение.