В 4-ой гимназии Нальчика открылся первый в истории республики дипломатический класс — 2018.11.12





Проект реализован совместно с Кабардино-Балкарским госуниверситетом. Профильным стал десятый класс гимназии. Заниматься по специальным предметам школьники будут по субботам. Международное право, дипломатический этикет и риторика… Эти курсы будут вести преподаватели КБГУ. Учеников также ждут встречи с дипломатами, экспертами и представителями общественных организаций. В день торжественного открытия дип класса гимназисты и студенты подписали декрет «О мире и согласии». Среди его ключевых положений – защита детей, уважение к старшим и представителям других народов. К слову, в четвертой гимназии обучаются дети более двадцати пяти национальностей, в КБГУ — более тысячи студентов из разных стран мира.