В 2018 году сотрудники Управления дорог «Кавказ» капитально отремонтировали 56 километров автомобильных дорог республики на трех трассах федерального значения — 2018.12.28





Из них 43 километра – на трассе Р-217 Кавказ, которая проходит по территории КБР и соединяет ее с остальной частью, ведущей к горе Эльбрус. Помимо этого, приведены в порядок семикилометровый участок в обход Нальчика, 10 километров на северной и южной развязке у Баксана и 8 километров возле Прохладного. Также обновлена трасса Урвань-Уштулу возле селения Верхняя Балкария. Специалисты отремонтировали шесть искусственных сооружений общей протяженностью 145 метров.

Трасса Р-217 «Кавказ», проходящая по территории Кабардино-Балкарии, теперь освещена во всех населенных пунктах. Для повышения безопасности движения установлены четыре светофора, пешеходные ограждения и световозвращатели. Завершается первый из двух этапов строительства нового участка в обход озера Тамбукан, сообщает пресс-служба Упрдор «Кавказ».