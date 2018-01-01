Уток на волю… В угодья Нальчикского охотхозяйства выпущено 1700 особей. Все они были выращены в питомниках республики — 2018.12.26





В качестве естественной среды, которую им предстоит обжить, выбрали Черекский район в окрестностях Нижней Жемталы. Расселили птиц в наиболее пригодные места обитания: это древесно-кустарниковые заросли и небольшие водоемы. Но прежде, они прошли адаптацию в просторных вольерах, где специалисты охотхозяйства старались утку-крякву не приручать. Кроме того, в свободный полет выпустили свыше 300 особей фазана. Теперь их дом – Баксанское ущелье. Благоприятный климат, хороший рацион и условия содержания птиц позволили не только вернуть диких птиц в прежние места их обитания, но и заметно увеличить популяцию.