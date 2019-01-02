Ушел из жизни Герой Социалистического труда, заслуженный машиностроитель РСФСР Анатолий Ахохов — 2019.01.10





Это был профессионал высокого класса в области машиностроения в Кабардино-Балкарии. Награжден Орденом Ленина, Трудового Красного знамени, а в 1986-ому году ему было присвоено звание Героя соцтруда. Долгие годы Ахохов руководил Нальчикским заводом телемеханической аппаратуры, объединением «Севкавэлектронмаш». В последние годы Анатолий Хажмусович возглавлял общественную организацию «Трудовая доблесть России».