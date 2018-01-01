Уровень оказания помощи выше среднего по стране… — 2018.12.11

Лечение хронических болезней почек и работу диализных центров обсудили сегодня на заседании профильного комитета парламента республики.

Нефрологическая помощь населению Кабардино-Балкарии оказывается и амбулаторно, и стационарно, отмечают представители Минздрава. Только за 10 месяцев текущего года – более двух с половиной тысяч пациентов. Число больных с почечной недостаточностью стремительно растет. Медики бьют тревогу. Причины – самые разные.

В республике более трёхсот пациентов с тяжелой формой заболевания почек. Большинство из них находится на программном гемодиализе и в среднем получает 13 жизненно необходимых процедур в месяц. С августа этого года в Кабардино-Балкарии увеличено число аппаратов искусственной почки. Помимо Нарткалы, диализные центры работают в Баксане и Нальчике. Мощность современного центра – 60 машин. Теперь профессиональную бесплатную помощь можно получить в пределах родной республики. По мнению специалистов, это – не просто продлевает жизнь, но и улучшает её качество.