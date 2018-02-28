«Университетская клиника» открылась сегодня в Нальчике. Конференция медиков проходит во второй городской больнице — 2018.02.28





Здесь собрались ведущие специалисты в области нейрохирургии, травматологии, урологии и челюстно-лицевой хирургии. Прибыли они из Москвы и регионов Северного Кавказа. Главной темой обсуждения стали передовые методы лечения сложных заболеваний в самых разных отраслях медицины. В Нальчике такая конференция проходит второй раз. Участвуют в ней не только врачи, но и студенты. Медики нашей республики делятся успехами в лечении сосудистых заболеваний. Завтра участники форума отправятся в Приэльбрусье, где пройдет заседание клуба «Нейрохирурги на лыжах».