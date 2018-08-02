Угроза подтопления более десятка домов в Аушигере устранена, сообщает пресс-служба Черекского района. — 2018.08.02

Напомню, из-за интенсивного таяния ледников и подъема уровня воды в реке Черек размыло берего_укрепительную дамбу. В настоящее время аварийно-восстановительные работы еще идут. Жителям низинной части села вода не угрожает. А вот в Тырныаузе продолжает действовать режим повышенной готовности. Главная цель – предупредить возможные ЧС и своевременно оповестить население. Тем временем Гидрометцентр Кабардино-Балкарии в ближайшие трое суток прогнозирует ухудшение погоды в регионе. Местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра до двадцати пяти метров в секунду, на реках – подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах – сход небольших селей.