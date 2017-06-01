Учителя истории и обществознания из всех регионов СКФО и крупных научных педагогических центров Москвы и Санкт-Петербурга собрались сегодня в Нальчике — 2017.06.27



На базе Института повышения квалификации и профессиональной пере_подготовки КБГУ они участвуют в методической школе, организованной совместно с крупными российскими книжными издательствами. Главная тема дискуссии – проблемы преподавания основных гуманитарных дисциплин в школе. Среди участников – авторы учебников, по которым обучают школьников по всей стране. Они проведут для педагогов мастер-классы. Семинар для учителей истории и обществознания продлится три дня.