Учителям республиканских школ за участие в проведении Единого гос_экзамена и итоговых аттестаций теперь будут платить. — 2018.08.10

В соответствии с федеральным законом регион должен заложить в свой бюджет необходимые для этого средства.
Размер компенсации установят исходя из почасовой платы за выполнение работ. Перечень задач для каждого конкретного учителя будет указан в договоре с ним. Как эта система будет работать, пояснил исполняющий обязанности министра просвещения, науки и по делам молодежи Ауес Кумыков.
Получать доплату за участие в итоговых аттестациях школьников педагоги смогут уже в следующем году.

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