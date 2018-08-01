Учителям республиканских школ за участие в проведении Единого гос_экзамена и итоговых аттестаций теперь будут платить. — 2018.08.10

В соответствии с федеральным законом регион должен заложить в свой бюджет необходимые для этого средства.

Размер компенсации установят исходя из почасовой платы за выполнение работ. Перечень задач для каждого конкретного учителя будет указан в договоре с ним. Как эта система будет работать, пояснил исполняющий обязанности министра просвещения, науки и по делам молодежи Ауес Кумыков.

Получать доплату за участие в итоговых аттестациях школьников педагоги смогут уже в следующем году.