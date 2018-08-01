Ученые КБГУ работают над созданием улучшенных полимерных материалов для трехмерной печати — 2018.08.22





В прошлом году проект вузовской лаборатории получил финансовую поддержку Минобрнауки страны в размере более 200 миллионов рублей. Эти средства направлены на создание материалов, способных заменить металл, — с дальнейшим их внедрением в промышленное производство. Как отмечают разработчики, новые полимеры прочны, устойчивы к радиации и низким температурам, а также не подвержены коррозии и являются диэлектриками. Сейчас ученые уже рассматривают предложения машиностроительных заводов Москвы, Казани, Кирова и Ульяновска. Также в сентябре планируются переговоры с руководителями крупных предприятий Татарстана, делегация которых приедет в республику, чтобы ознакомиться с новыми технологиями. В ноябре прошлого года разработки лаборатории КБГУ были представлены на международной выставке в Германии, где получили две золотые медали.