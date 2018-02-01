Участники Российского инвестиционного форума в Сочи в режиме телемоста пообщались с воспитанниками детского технопарка «Кванториум» Академии творчества «Солнечный город» — 2018.02.16





Организаторы форума отметили значительный вклад региона в развитие системы дополнительного образования и большой опыт в реализации профильного приоритетного проекта. Республике предложено войти в число опорных субъектов по развитию шахматного образования. Достигнута договоренность об открытии в Детском технопарке «Кванториум» Академии творчества «Солнечный город» «Шахматной гостиной». Соответствующее соглашение подписано Министром образования и науки России Ольгой Васильевой, Главой КБР Юрием Коковым, руководителем Фонда новых форм развития образования Мариной Раковой, председателем попечительского совета некоммерческой организации «Профессиональный шахматный клуб «ПрофЧессКлаб» Михаилом Дворковичем. По итогам первого дня работы Российского инвестиционного форума Сочи-2018 Юрий Коков накануне ответил на вопросы представителей федеральных СМИ.