У Вечного огня в Нальчике сегодня состоялся митинг. Посвятили его девяностопервой годовщине образования ДОСААФ и старту ежегодного месячника оборонно-массовой и спортивной работы — 2018.01.22





Начнется он завтра – в преддверии Дня защитника Отечества. У мемориального комплекса собрались юнармейцы, кадеты, представители общественности, чтобы почтить память героев, погибших в годы войны 41-го — 45-го годов. В течение месячника в школах республики пройдут встречи с ветеранами, «уроки мужества», военно-патриотические акции и конкурсы. В память о воинах, павших на полях сражений, — минута молчания. Затем к Вечному огню возложили цветы.