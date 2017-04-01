У профессиональных экскурсоводов и любителей есть шанс получить звание «Лучшего гида России». Такой проект инициировали Русское географическое общество, телеканал «Моя планета» и радиостанция «Маяк», сообщает пресс-служба РГО — 2017.04.20





От конкурсантов требуется видеоэкскурсия по любому объекту России. Хронометраж не более двух минут. Обязательное условие — присутствие автора в кадре. Лицензированных гидов попросят представить документы, подтверждающие профессиональную деятельность. Работы принимаются до 30 июня. От каждого участника — не более трех видеороликов. Зрительское голосование продлится до 15 июля, а затем компетентное жюри определит лучших. Победители станут участниками программ на телеканале «Моя планета» и радио «Маяк».