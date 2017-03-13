Центроспас отмечает 25-летие — 2017.03.13





«Сегодня Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России отмечает 25-летний юбилей. Широко известный по всему миру, отряд принял участие в ликвидации последствий сотен крупнейших техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. За четверть века спасатели пришли на помощь более 50 тысячам человек. «Центроспас» — это оснащенная современными техническими средствами служба, способная выполнять аварийные и поисково-спасательные работы в любой точке планеты. Подразделения Центра успешно работают и в горах Кабардино-Балкарии, своевременно, профессионально и эффективно действуя в сложной обстановке. Сердечно поздравляю руководство, личный состав и ветеранов. Крепкого здоровья, счастья, удачи, мира, благополучия»,- говорится в поздравлении Юрия Кокова.