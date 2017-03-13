Центроспас отмечает 25-летие — 2017.03.13


«Сегодня Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России отмечает 25-летний юбилей. Широко известный по всему миру, отряд принял участие в ликвидации последствий сотен крупнейших техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. За четверть века спасатели пришли на помощь более 50 тысячам человек. «Центроспас» — это оснащенная современными техническими средствами служба, способная выполнять аварийные и поисково-спасательные работы в любой точке планеты. Подразделения Центра успешно работают и в горах Кабардино-Балкарии, своевременно, профессионально и эффективно действуя в сложной обстановке. Сердечно поздравляю руководство, личный состав и ветеранов. Крепкого здоровья, счастья, удачи, мира, благополучия»,- говорится в поздравлении Юрия Кокова.

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.03.13 16:25

— Къегъэлак1уэхэм я центр 1уэхущ1ап1эр илъэс 25 зэрырикъумк1э К1уэк1уэ Юрий ехъуэхъуащ.

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Радио КБР 16.00 bal — 2017.03.13 16:24

— Юрий Коков къутхарыучуланы алгъышлагъанды.

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Радио КБР 16.00 rus — 2017.03.13 16:23

— Глава КБР Юрий Коков поздравил С юбилеем руководство, личный состав и ветеранов службы Центроспас

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