Три вакансии на одного безработного. Такую статистику сегодня приводит Минтруда России — 2018.11.12





А в Кабардино-Балкарии, по данным регионального ведомства, коэффициент напряжённости на рынке труда значительно выше. Как и по всему Северному Кавказу. В нынешнем году, ситуация остается стабильной. На начало ноября, количество тех, кто находится в поиске работы, в республике составляет более семи тысяч человек. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это на 500 человек меньше. За 10 месяцев работодатели выставили около девяти тысяч вакансий, среди которых большее количество – рабочие профессии. Например, монтажники, операторы, сварщики… По данным республиканской службы занятости, в числе востребованных также врачи, юристы и экономисты. В органы службы занятости с заявлением о трудоустройстве, в нынешнем году, обратились девятьсот человек с ограниченными возможностями здоровья. Из них 700 – были официально признаны безработными. На сегодняшний 324 человека получили работу.