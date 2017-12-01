Три проекта представила Кабардино-Балкария на бизнес-конференции «Инвестируй в Кавказ!», которая прошла в Архызе. Организовало форум профильное федеральное министерство совместно с информагентством ТАСС — 2017.12.11


Проект завода во переработке молока предполагает привлечение стадесяти миллионов рублей инвестиций. Срок окупаемости — около пяти лет. Завод будет выпускать сметану, пастеризованное молоко, творог и сыр. Помимо этого, бизнесмены Кабардино-Балкарии намерены создать современное лакокрасочное производство, которое оценивается в 300 миллионов. Предполагается, что предприятие станет крупнейшим на Юге России изготовителем водоэмульсионной краски. Также на форуме «Инвестируй в Кавказ!» заявлена модернизация завода по выпуску пластиковой тары мощностью семьдесятдве тысячи контейнеров в год. Для воплощения идеи в жизнь необходимо 600 миллионов.

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