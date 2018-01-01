Три четверти работ уже выполнили… В Нарткале полным ходом идет строительство новой школы. Рассчитана она на 825 учащихся — 2018.01.15





Объект возводят на территории первого городского лицея. Он состоит из нескольких корпусов: в одном разместятся актовый зал, административные кабинеты и несколько классов. Будут еще два учебных корпуса и отдельно – пищеблок. Строители утверждают, что создают одну из самых современных школ в Урванском районе, и учиться здесь будут в одну смену. Строить образовательное учреждение начали в сентябре 2016-го. Ожидается, что сотни школьников сядут за парты в следующем учебном году.