Требования к банкам для размещения счетов региональных операторов капремонта ужесточили — 2017.03.16





Российское правительство одобрило подготовленный Минстроем документ, который устанавливает новые правила. Изменения внесены в положение о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов регоператоров. По мнению авторов поправок, нововведения уменьшат риск отзыва лицензий у банков, где размещаются свободные средства фондов капремонта. Теперь в числе обязательных требований – размер капитала банка — не менее 20-ти миллиардов рублей и участие в системе обязательного страхования вкладов физлиц. Кроме того, кредитная организация должна находиться под прямым или косвенным контролем Центробанка России или тесно сотрудничать с Агентством по страхованию вкладов. Также ей необходимо создать точки приема платежей в каждом городе, указанном в извещении о проведении конкурса. В прошлом году региональный оператор в Кабардино-Балкарии собрал около 48-ми миллионов рублей взносов на капремонт. Это примерно в два раза больше, если сравнивать с 2015-м. Такие данные привели в республиканском Минстрое.