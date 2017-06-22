Траурные мероприятия, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной, проходят сегодня по всей России — 2017.06.22





Этой ночью Кабардино-Балкария присоединилась к акции «Свеча Памяти». Жители и гости Нальчика собрались в сквере у Вечного огня, чтобы вспомнить страшную страницу мировой истории и почтить память не вернувшихся с полей сражений солдат. Здесь также были представители власти, духовенства, партийных, общественных и молодежных объединений. Ровно в четыре утра объявлена минута молчания. Затем к мемориалу легли цветы и свечи. А уже в девять часов здесь же состоялся памятный митинг.