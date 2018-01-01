Тимур Бижоев и Анзор Уришев – лучшие в своих категориях! — 2018.12.10

Накануне, в столице Северной Осетии прошёл международный турнир по вольной борьбе «Аланы-2018». В нем принимали участие и спортсмены из Кабардино-Балкарии.

До финальной схватки, двукратный чемпион Европы, Анзор Уришев, выступающий в весовой категории до девяностодвух килограммов, одолел четырёх соперников. А уже в финале спортсмен из Кабардино-Балкарии победил дагестанца Магомеда Курбанова со счетом 4:0. В весовой категории до семидесятичетырех килограммов мастер спорта России Тимур Бижоев поборол грузинского вольника. В итоге Бижоев стал обладателем золотой медали. Отмечу, что лучший борец турнира «Аланы-2018» автоматически становится участником рейтингового Гран-при «Иван Ярыгин», который пройдет в январе 19-го года.