Терпение, благочестие и добродетель… Завтра мусульмане всего мира встретят самый важный и почитаемый месяц исламского календаря — Рамадан — 2017.05.26





Согласно вероучению, именно в этот месяц был ниспослан священный Коран. 29 дней правоверные будут соблюдать строгий пост: в течение всего светового дня откажутся от питья и еды. В этом году Ураза приходится на май и июнь. Считается, что полный отказ от простых человеческих нужд в жаркие дни дает возможность продемонстрировать силу своей веры. Но главное, от чего должны воздержаться верующие, — от совершения дурных поступков. Последний день поста предположительно придется на 25 июня, а уже на следующий день мусульмане отметят один из главных праздников – Ид аль-Фитр.