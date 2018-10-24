Теперь о спорте… — 2018.10.24

Марию Ласицкене номинировали на звание лучшей легко_атлетки года по версии международной ассоциации легко_атлетических федераций. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

В списке – 10 титулованных спортсменов. Голосование пройдет среди членов Совета и международных судей. В нем могут принять участие и любители легкой атлетики через аккаунты Ассоциации в социальных сетях. Итоги подведут 12-го ноября. А вручение наград пройдет в Монако, в декабре. Напомню, что в этом сезоне именитая спортсменка из Кабардино-Балкарии выиграла чемпионат мира в помещении в Бирмин_геме, чемпионат Европы в Берлине, общий зачет «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе и является абсолютным лидером мирового сезона по прыжкам в высоту с результатом 2.04.