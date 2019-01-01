Тем временем, на сайте «Города России. Национальный выбор» с января вновь стартовало голосование — 2019.01.25





Национальный выбор» с января вновь стартовало голосование. Теперь страна выбирает лучший населенный пункт по версии 2019 года. Нальчик пока расположился на второй строчке рейтинга. За столицу Кабардино-Балкарии на данный момент проголосовали свыше 12 с половиной тысяч раз. На первом месте – Пенза. Она опережает Нальчик на 4 тысячи голосов. А ближайший конкурент – Курск – отстает примерно на полторы тысячи. Нальчик в конкурсе участвовал неоднократно. В прошлом году наша столица вошла в пятерку лидеров. А победу по результатам всенародного опроса одержал Владикавказ. Напомню, «Национальный выбор» — это интернет-проект, цель которого поддержка развития и сохранения культурно-исторического наследия российских городов.