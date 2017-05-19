Тем временем, межведомственная комиссия сегодня проинспектировала строительство автовокзалов в Нальчике и Тырныаузе — 2017.05.19





В составе комиссии — специальный представитель Главы Кабардино-Балкарии по реализации инвестиционной политики и инновациям Хачим Кармоков и руководитель Госкомтранса Арсен Кудаев. Сначала проверяющие побывали на «Южном» вокзале в Нальчике. К объекту подведены коммуникации. Сейчас идет внутренняя отделка помещений. Уже завезли конструкции для ограждения территории, в ближайшую неделю приступят к их монтажу. Саму территорию начнут благоустраивать в июне. На автовокзале «Северный» уже выполнены работы по строительству каркаса и кровли. Следующий этап — подведение внутренних и внешних коммуникаций. Автовокзалы возводят с учетом требований сейсмоустойчивости. Предполагается, что они образуют единый архитектурный ансамбль: здесь расположатся торговые центры, автосервисы и даже фонтаны. Новый автовокзал в Тырныаузе по проекту меньше столичных. Его строительство так же идет по плану. Сдать его в эксплуатацию планируют к августу, сообщили в Госкомтрансе, а объекты в Нальчике – к первому сентября.