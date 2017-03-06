Тела семи туристов, погибших во время схода лавины на Чегете, опознаны и переданы родственникам для захоронения. Об этом сегодня сообщили в республиканском Следственном управлении — 2017.03.06





Пятеро мужчин и две женщины были жителями Москвы и Кирова. Их возраст – от 28 до 35 лет. Напомню, в минувшую пятницу группа туристов каталась на северном склоне Чегета на лыжах и сноуборде. Неожиданно на них обрушилась мощная лавина, и в считанные секунды люди оказались погребены под снегом. На место происшествия прибыли сотрудники Эльбрусского спасотряда. Операция длилась несколько часов — за это время удалось найти четыре трупа и единственного выжившего молодого человека — жителя Нижнего Новгорода. На следующий день родственники еще троих отдыхающих заявили об их исчезновении, и поискОвые работы возобновились. Тела этих туристов тоже были обнаружены под толщей снега. Сразу после ЧП в республике была создана правительственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Владимир Болотоков. Члены комиссии устанавливают обстоятельства трагедии, занимаются оказанием помощи родственникам погибших и спасенному мужчине.