Региональное отделение ДОСААФ России по Кабардино-Балкарии поддержало инициативу министерства обороны по созданию главного храма Вооруженных Сил страны. — 2018.12.03

Руководитель республиканского ДОСААФ Мухажид Закуев с гордостью показывает проект будущего храма. Комплекс, спроектированный в монументальном византийском стиле, появится на территории парка «Патриот» в Москве. В семи залах — материалы о великих полководцах, начиная с Александра Невского до нынешних времен. По бокам храма разместят лики святых покровителей 4-х родОв войск. Самую обширную композицию займут страницы Великой Отечественной войны. На обелиске будут высечены имена Героев Советского Союза и из нашей республики. Отдельный блок — труженикам тыла.

Храмовый комплекс будет символизировать дух русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества. Торжественно откроют его в 2020-м году к 75-летию Великой Победы. Организации ДОСААФ всей страны собирают пожертвования на строительство храма. Свой посильный вклад в это благородное дело внесла и Кабардино–Балкария.