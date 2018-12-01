Также сегодня архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт встретился с депутатами Парламента республики и молодежью. — 2018.12.03

Общение прошло в рамках регионального этапа международных Рождественских образовательных чтений.

С каждым годом встречи с представителями духовенства становятся все более насыщенными, отметила Татьяна Егорова. Для молодежи это имеет большое значение, так как они могут получить ответы на интересующие вопросы о моральных ценностях.

Какой посыл мы отправим грядущим поколениям, такое общество мы и получим в будущем, отметил Феофилакт. И сегодня, говоря о свободе и ответственности молодежи, нужно исходить и из нравственных устоев народа.

Напомним, что Международные рождественские образовательные чтения по инициативе Русской Православной Церкви проходят с 2004 года. Это уникальная площадка, где представители духовенства совместно с органами государственной власти, институтами гражданского общества и представителями образовательных организаций могут предлагать свои проекты по развитию общества.