Свыше ста нарушений за один день… — 2018.12.05

Автоинспекторы республики проверяют безопасность пассажирских перевозок.

Рейды, связанные с общественным транспортом, проводятся три раза в неделю, заявляют в ГИБДД. Внимание обращают не только на правила дорожного движения, но и на техническое состояние автобусов и маршруток.

При выявлении технических нарушений, компаниям-перевозчикам сотрудники ГИБДД направляют требования срочного приведения транспорта в соответствие. В случаях, когда речь идет о превышении разрешенного числа пассажиров, применяются административные меры.