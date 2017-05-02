Свыше 50 крупных инвестпроектов подготовлено или уже реализуется в Кабардино-Балкарии — 2017.05.23





Их стоимость оценивают в сумму более одного триллиона 200 миллиардов рублей. Об этом премьер-министр Алий Мусуков сообщил в Москве на площадке Ассоциации европейского бизнеса, где состоялась презентация инвестиционного потенциала регионов Северо-Кавказского округа. Проекты подготовлены в химической и пищевой промышленности, энергетике, транспорте, связи, сельском хозяйстве и туризме. Когда их воплотят в жизнь, появится дополнительно 13 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, отметил председатель правительства. Среди крупнейших новых объектов – комплекс «Этана» по производству пластика мощностью полторы тысячи тонн в год и предприятие, которое займется разработкой горнорудного месторождения в Тырныаузе. Также в перечне — модернизация Терского завода алмазного инструмента, производство томографов на «Севкаврентгене-Д», крупные предприятия по изготовлению газосиликатных блоков и обожженной извести.