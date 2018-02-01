Свидетельства обладателей стипендий Главы Кабардино-Балкарии вручили лучшим студентам и аспирантам 17-го года — 2018.02.20





Церемония состоялась в Нальчике в академии «Солнечный город». Претендентов на поощрение на этот раз было значительно больше, чем в прошлые годы, отметила вице-премьер – глава Минобрнауки Нина Емузова: от студентов поступило семьдесят одно портфолио, от аспирантов — 13. По ее словам, значительно расширилась и география вузов, представители которых участвовали в конкурсе, добавились новые специальности. Вручая свидетельства, руководитель Администрации Главы республики Мухамед Кодзоков призвал стипендиатов приложить все силы, чтобы принести Кабардино-Балкарии как можно больше пользы. В 17-м году обладателями стипендий Главы республики стали 40 студентов и 10 аспирантов. Это лауреаты российских и международных конкурсов, олимпиад, участники Всемирного фестиваля молодежи. Есть среди них даже обладатели патентов на изобретения.