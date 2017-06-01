Судно тылового обеспечения «Эльбрус» успешно прошло заводскую проверку и приступило к государственным испытаниям в Балтийском море — 2017.06.08





Судно с названием высочайшей вершины Европы начали создавать два года назад. Оно может находиться в заданной точке при любой погоде, выполнять погрузку, транспортировку и передачу грузов, а также буксировать корабли вплоть до авианосцев. «Эльбрус» способен участвовать в спас операциях и оказывать помощь терпящим бедствие. Он «умеет» исследовать рельеф дна и вести поиск затонувших кораблей. Класс судна позволяет ему работать в Арктике, преодолевая льдины толщиной больше полуметра. После проверки на Балтийском море «Эльбрус» вернется на «Северную верфь», пополнит там запасы топлива и отправится на заключительный этап испытаний в северные широты.