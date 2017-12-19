Судить по новым правилам. В Нальчике прошел обучающий семинар для тренеров по спортивной борьбе со всего Юга России — 2017.12.19



Двухдневные занятия провели международные арбитры высшей олимпийской категории Сергей Коваленко и Алексей Базулин. Первый, кстати, работал на Играх в Рио-де-Жанейро. Последний раз такие занятия организовывали еще во времена СССР. Теперь Федерация спортивной борьбы России пытается восполнить пробел. Приглашенные арбитры отметили: благодаря многочисленным турнирам на Юге страны, региональные судьи имеют возможность эффективнее отработать новые правила на практике.