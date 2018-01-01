Студентов КБГУ учат тратить деньги с умом — 2018.12.26





Для будущих педагогов здесь прошел научно-практический семинар по финансовой грамотности. Что такое банковский счет, как безопасно пользоваться банковской картой и чем отличается дебетОвая карта от кредитной. На эти и другие вопросы отвечали эксперты. Консультант Минфина России, соавтор учебно-методических пособий для школьников Екатерина Лавренёва провела для студентов мастер-класс. О том, как важно быть финансово грамотным в современном мире, говорил и присутствовавший на семинаре министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ауес Кумыков.

Реализация подобных проектов получит своё продолжение и в дальнейшем, отметили организаторы.