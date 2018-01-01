Студенческий праздник – или как его еще называют Татьянин день – в России стали отмечать во времена правления Елизаветы Петровны. Именно по ее инициативе двадцать пятого января тысяча семьсот пятьдесят пятого года был основан Московский университет — 2018.01.25



В стороне от сегодняшних торжеств не остались и студенты КБГУ. В Институте истории, филологии и СМИ они уже провели выставку национальных блюд. Гости смогли отведать, к примеру, кабардинскую халву, балкарские хичины и русские блины. В роли поваров выступили сами учащиеся вуза. А продолжится праздник в Сокуровском зале. Буквально через несколько минут здесь будут выбирать «Мисс студенчество». Это традиционный конкурс, где девушки рассказывают о себе, демонстрируют интеллектуальные и актерские способности. Ожидается, что на сцене также выступят творческие коллективы университета.