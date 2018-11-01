Строительство объектов российско-китайского предприятия «Этана» в Кабардино-Балкарии начнется в уже в следующем году — 2018.11.12





Об этом заявил зампред Правительства — министр инфраструктуры и цифрового развития республики Владимир Болотоков. Уже завершено базовое проектирование первой очереди полимерного комплекса. Подготовлена инвестиционная заявка, подписан контракт на строительство, определены источники финансирования. Проект для республики флагманский. Инициаторы ожидают, что когда завод заработает, ежегодно в бюджет нашего региона будет поступать 160 миллиардов рублей различных отчислений и налогов. Деньги вкладывают китайские банки, инвесторы – госкорпорации Поднебесной. «Этана» будет производить термопластик для бутылок, и разливать питьевую воду, на первом этапе, до пяти миллиардов литров в год.