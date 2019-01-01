Строительство новых школ и обновление материально-технической базы образовательных учреждений — 2019.01.16





Такую работу планируют провести в Кабардино-Балкарии, в рамках реализации национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

Новое оборудование будет приобретено для двадцати семи школ, расположенных в сельской местности и малых городах. А в станице Солдатская в ближайшие два года планируется строительство нового корпуса на 250 мест. Также в республике будет создана сеть Центров непрерывного повышения профмастерства учителей, поддержки волонтерства, разработка и внедрение системы социальной поддержки граждан, которые участвуют в добровольческих проектах. Программа включает в себя мероприятия по созданию новых мест для дополнительного образования, обновлению спортзалов, открытию технопарков, созданию максимально комфортных условий для учеников с ограниченными возможностями здоровья, выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей.