Строительство «Южного» и «Северного» идет по плану — 2017.06.20





Спецкомиссия сегодня вновь проинспектировала новые автовокзалы в Нальчике. С проверкой приехали специальный представитель Главы республики по реализации инвестиционной политики и инновациям Хачим Кармоков и руководитель Госкомтранса Арсен Кудаев. На «Южном” вокзале идет монтаж инженерных сетей. Скоро завершат работы по остеклению купола и примутся за фасад. Завезены ограждающие конструкции, в ближайшую неделю начнется их установка. На «Северном» основные работы уже практически завершены, осталась отделка. Заняться кровлей пока мешают дожди. Автовокзалы «Южный» и «Северный» строятся с учетом требований сейсмоустойчивости. Они выдержат землетрясение в 8 баллов. Если пропускная способность первого — 12 тысяч человек в сутки, «Северный» сможет принять до десяти тысяч. По завершению строительства оба образуют единый архитектурный ансамбль. Сдать объекты планируют к началу сентября.