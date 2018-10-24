Столетию Комсомола – самой многочисленной и влиятельной молодежной организации Советского Союза – был посвящен сегодняшний республиканский митинг. — 2018.10.24

У памятника «Погибшим комсомольцам в годы Великой Отечественной войны» представители Совета ветеранов этой организации вспоминали славное прошлое общественного движения. Главные цели мероприятия не просто сохранить память о комсомоле, а передать сегодняшней молодежи принципы и идеи легендарного ленинского союза.

В митинге приняли участие представители всех районных отделений Совета ветеранов комсомола, юн_армейцы, школьники, студенты и учителя. После традиционной минуты молчания участники акции возложили цветы к подножию памятника «Воинам-интернационалистам», «Вечному огню славы» и Стеле «Город воинской славы».