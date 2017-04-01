Старшеклассников и студентов профучреждений среднего звена отправят на краткосрочную армейскую тренировку. Председатель Правительства республики подписал распоряжение о проведении пятидневных военных сборов для определенной категории молодежи — 2017.04.05


Как говорится в сообщении, размещенном на официальном портале кабмина, сделано это в целях практического закрепления полученных знаний по основам военной службы. Определено, что сборы пройдут с 1 по 5 июня. Местным администрациям рекомендовано во взаимодействии с воинскими частями и местными отделениями ДОСААФ обеспечить их качественное проведение. В том числе — доставку юношей к месту сборов и обратно, их проживание, организацию быта, питания и медобслуживания. По итогам руководителям образовательных организаций и начальникам учебных пунктов необходимо до 10 июня представить в военкоматы по муниципалитетам сведения о состоянии военной подготовки граждан.

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— КъМКъУ-де Россейни бла Беларуссияны бирикген кюнюн белгилегендиле.

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Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.05 18:30

— Глава КБР провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии.

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