Старшеклассники Нальчика побывали на инженерно-техническом факультете КБГУ. — 2018.10.23

Экскурсию организовало региональное отделение Союза машиностроителей страны в рамках всероссийской акции «Неделя без турникета».

Такие встречи проходят два раза в год – в апреле и октябре. Учащиеся гимназии №1 побывали в инновационном центре ИТФ и посмотрели, на каком оборудовании студенты выполняют практические задания. Школьники также отправились в обрабатывающий цех. Их интересовали принципы работы 3D-принтеров и сканеров, используемых в промышленности.

В рамках акции школьники побывают также на «Телемеханике», заводе «Автозапчасть» и других предприятиях.