Сразу две книги Риммы Шогеновой увидели свет в издательстве Марии и Виктора Котляровых — 2017.02.10





Называются они «Застывшая слеза на розе» и «Дай найти один свободный час в твоей жизни». Пишет автор на родном — кабардинском — языке. Сюжеты, как и характеры героев, взяты из жизненных наблюдений. Трудные послевоенные годы, восстановление сельского хозяйства, житейские будни… И на фоне этого – возвышенная любовь и верность, вера в справедливость, надежда на будущее — вот о чем рассказывает в своих произведениях автор. Обе книги проиллюстрировала дочь Риммы Шогеновой Залина.