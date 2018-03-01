Спортсмены Кабардино-Балкарии завоевали восемь медалей на всероссийском мастерском турнире по боксу, который посвятили возрождению балкарского народа — 2018.03.12





Несколько дней соревнования проходили в Нальчике. В них участвовали команды из нескольких российских регионов, а также из Казахстана, Грузии и Азербайджана — всего около 150-ти спортсменов. Весовых категорий было 10, и конкуренция в каждой оказалась серьезной. На турнир приехало немало именитых боксеров, в том числе несколько мастеров спорта международного класса, чемпионы России, Европы и мира. За баталиями на ринге наблюдали сразу три олимпийца — Мурат Карданов, Асланбек Хуштов и Егор Мехонцев – знаменитый боксер, который завоевал высшую спортивную награду в Лондоне в 2012-м году.

В ходе турнира прославленные спортсмены провели мастер-класс для детей, где показали, на что в первую очередь нужно обратить внимание в начале боя, рассказали, что значит для боксера движение на ринге… В финал турнира пробились сильнейшие. Боксеры Кабардино-Балкарии завоевали восемь наград, три из них золотые: победителями в своих весовых категориях стали Арсен Циканов, Алихан Курманов и Резиуан Мазихов. Им будет присвоено звание «Мастер спорта России по боксу».