Специалисты предупреждают: с установлением теплой погоды в республике начинается период распространения кишечных инфекций — 2018.04.16





Причиной заболевания может стать вода из открытых водоемов, а также употребление немытых фруктов и овощей. Одна из опасностей — норовирус. Первые признаки инфекции — высокая температура, слабость и рвота. При таких симптомах сразу следует обратиться к врачу, особенно, если заболевший — ребенок. Республиканское Управление Роспотребнадзора призывает жителей Кабардино-Балкарии быть начеку и не пренебрегать мерами предосторожности.