Создание условий для полноценного участия людей с ограниченными возможностями здоровья в грядущих выборах стало сегодня темой разговора на заседании Общественно-консультативного совета при Избирательной комиссии КБР — 2017.11.23





Основные цели и задачи обозначил председатель Избиркома Вячеслав Гешев. Это обеспечение реализации избирательных прав инвалидов, в том числе доступа к помещениям для голосования, а также повышение электоральной активности этой категории граждан. Уполномоченный по правам человека в КБР, председатель совета Борис Зумакулов отметил, что сегодня Избирком уделяет особое внимание этим вопросам. На совете выступили руководители республиканского Общества инвалидов, представители Минтруда и Минкультуры. Отмечено, что в рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации в 2018 году комиссиями всех уровней будет проведена работа по уточнению сведений о местах проживания избирателей-инвалидов. Всего в республике, по данным профильного министерства, на учете состоят свыше пятидесяти_семи тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы обеспечить гражданам этой категории полноценный доступ к голосованию, избирательные участки должны быть размещены исключительно на первых этажах, а при входе в здания установлены специальные приспособления — пандусы и перила. Также необходимо в день выборов организовать спецтранспорт для маломобильных групп.