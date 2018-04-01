Современные аспекты строительной деятельности и управления качеством обсуждали в институте управления республиканского аграрного университета — 2018.04.20





Поводом для проведения научно-практической конференции послужили нововведения в нормативные документы, которые используются в этой сфере. Как отметили участники семинара, чаще всего возникают вопросы, связанные с применением прав на земельные участки. Потому назрела острая необходимость в разъяснении и разработке путей решения спорных моментов. Конференцию провели с участием представителей Минстроя республики и местного отделения Федерального Бюро Ростехинвентаризации. На секциях обсуждались вопросы современного ценообразования в строительстве, правовые виды надзора при возведении различных объектов, проблемы управления качеством в различных сферах.