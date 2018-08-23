Сотрудники МЧС, энергетики и специалисты экстренных служб республики провели совместные учения — 2018.08.23





Участники отрабатывали действия по ликвидации последствий массовых отключений энергообъектов в результате природных явлений в осенне-зимний период. По легенде, из-за снега с дождем и сильного ветра ряд населенных пунктов остался без электричества, а также произошла авария на подстанции «Залукокоаже». В учениях задействовали и пожарно-спасательные подразделения. Слаженные действия всех служб позволили в короткие сроки восстановить электроснабжение. По оценке организаторов учений, с поставленными задачами специалисты справились успешно.