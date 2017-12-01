Сотрудникам завода «Кавказкабель» выплатили зарплату за сентябрь. Об этом нам сообщили в республиканской прокуратуре — 2017.12.25





Причиной трудностей стало банкротство градообразующего предприятия Прохладного. По словам руководства завода, большой долг перед банком, а речь идет о нескольких миллиардах рублей, был получен на развитие в 2012-м году. Но справиться с выплатами по кредитам «Кавказкабель» так и не смог. «Предприятия частное, однако, власти Кабардино-Балкарии окажут всю возможную помощь», — об этом было заявлено в конце прошлой недели. Тогда в Доме правительства прошла встреча премьер-министра республики Алия Мусукова с трудовым коллективом предприятия. На встрече также стало известно, что «Кавказкабель» продолжит работать – изменится лишь его организационная структура.