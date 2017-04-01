Состояние двух пострадавших в горах Кабардино-Балкарии парапланеристов стабильное. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сегодня сообщили в Республиканской клинической больнице, где сейчас находятся любители экстремального спорта — 2017.04.18



О том, что двое отдыхающих могли разбиться в результате жесткой посадки на скалы вблизи Эльтюбю, спасателям стало известно накануне днем. Для эвакуации пострадавших и оказания им необходимой помощи к месту происшествия в Чегемское ущелье были направлены сотрудники подразделения «Нальчик», а также врачи. Уже накануне вечером парапланеристов госпитализировали в отделение травматологии и сочетанной травмы РКБ. Медики диагностировали повреждения различной степени тяжести. Пациентам назначено амбулаторное лечение, отметили в больнице.